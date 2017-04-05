依傷患症狀判斷 敘城鎮疑遭化武攻擊
世界衛生組織（WHO）今天表示，敘利亞1次疑似化武攻擊的部分受害者，出現與接觸到神經毒劑等某類化學物質吻合的症狀。
法新社報導，世衛組織表示，伊德利布省（Idlib）昨天發生的這次致命攻擊似乎動用了化學武器；並指出，「在類似症狀快速出現的病例回報中，明顯沒有外傷，而這些症狀包括急性呼吸窘迫，這是主要死因」。
世衛說：「有些病例看似出現額外徵狀，與接觸到有機磷類化學物的徵狀吻合，而這類化學物包括神經毒劑在內。」
世衛組織表示，目前有充分理由懷疑這是1次化武攻擊，並提到數十名入院病患「受呼吸困難及窒息症狀所苦」。（譯者：中央社廖禹揚）1060405
(中央社)
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