世界最佳餐廳在紐約 江振誠也入榜
廣泛被視為美食界奧斯卡獎的「世界最佳50餐廳」排行榜，2017年評選紐約Eleven Madison Park為世界最佳餐廳。台灣主廚江振誠在新加坡開設的餐廳Andre衝上第14名。
世界最佳50餐廳（World's 50 Best Restaurants）今天在澳洲墨爾本頒獎，第一名獎落紐約麥迪遜公園11號（Eleven Madison Park）餐廳，餐廳大廚哈姆（Daniel Humm）設計的精緻餐點菜單受紐約多樣農產品及烹飪傳統啟發，大受讚譽。
哈姆領獎激動地說：「我很驕傲能站到上面來，我25年前開始從事烹飪時，在我最狂野的夢想也從未想過自己會站到這個位置。」
去年第一名義大利Osteria Francescana餐廳被擠下，落居第2。第3名是西班牙El Celler De Can Roca餐廳。
江振誠的Restaurant Andre餐廳躍上第14名，香港Amber餐廳也榜上有名，排第24；中國大陸上海Ultraviolet by Paul Pairet餐廳也入榜，擠進第41名。（譯者：中央社羅苑韶）1060405
(中央社)
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