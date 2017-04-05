俄查地鐵炸彈客動機 釐清是否關聯IS

俄羅斯當局今天針對聖彼得堡地鐵爆炸案嫌犯潛在犯案動機展開徹查，這起事件造成14人喪生，這座悲慟的城市同時也向逝去的生命誌哀。

法新社報導，調查人員指名攻擊者是22歲的賈里羅夫（Akbarzhon Djalilov），他據信出生於中亞吉爾吉斯（Kyrgyzstan），已歸化為俄國國籍。調查人員表示，賈里羅夫也在另一車站放置炸彈，但被成功拆除。

當局搜查賈里羅夫的住所，並表示監視器影像顯示他在攻擊發生前「帶著提袋與帆布背包」離家。

俄羅斯調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）下令，要官員深入調查這名嫌犯與伊斯蘭國（IS）組織的任何潛在「關聯」。

目前仍無人宣稱犯下這次攻擊。

但IS的聖戰士屢次揚言要在俄羅斯境內發動攻擊，以報復莫斯科當局提供敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）軍事支援之舉，這些聖戰士也包括來自前蘇維埃的中亞及高加索地區的外國戰士。（譯者：中央社廖禹揚）1060405

(中央社)