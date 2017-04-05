聯合國將開會討論敘利亞化武攻擊平民事件

周一遭到化學武器攻擊的敘利亞伊利卜地區平民在送醫後仍有不少人相繼死亡，罹難總人數已達72人，其中有20名是幼齡兒童。圖為敘利亞反抗軍所提供影片截圖，顯示醫療人員正搶救被毒氣彈攻擊的受害民眾。（圖／美聯社）

英國外長強生(左一)5日在歐盟的一次記者會上強烈譴責敘利亞政府軍使用化學武器，英國與其他歐盟國家都呼籲聯合國應盡快介入飽受戰爭荼毒的敘利亞。（圖／美聯社）

疑似以毒氣彈攻擊反抗軍的敘利亞阿薩德政府正遭到來自國際上的連番譴責，但仍堅稱從未使用化學武器。隨著因毒氣彈攻擊的死亡人數增加至72人，以及死難兒童的恐怖圖片曝光讓國際社會震驚，聯合國決定在周三召開會議商討敘利亞反抗軍與平民遭毒氣攻擊的議題。

綜合外電報導，日前發生在敘利亞伊利卜地區的毒氣彈攻擊事件而死亡的平民人數已上升至72人，其中20名是稚齡兒童。世界衛生組織(WHO)說，從受害者呼吸困難、口吐白沫的症狀來看，攻擊他們的應屬神經毒氣之類的化學武器。WHO的醫療人員指出，周三早晨仍聽聞持續有不明戰機空襲投彈，但傷亡狀況未明。

遭到化學武器攻擊的敘利亞反抗軍及救援組織製作影片上網後，包括數十名兒童在內的平民遭到毒氣彈攻擊事件震驚國際。美國國務院與白宮同聲譴責敘利亞政府使用化學武器，英國外長也表示所有證據都把罪魁禍首指向敘利亞阿薩德政府。歐盟理事會主席圖斯克(Donald Tusk)譴責阿薩德政府使用化學武器的暴行，並稱所有支持阿薩德的國家都應負起連帶責任。

教宗方濟各則表示，很難接受數十位平民遭到屠殺的事實，其中還包括兒童，實在是駭人聽聞。

聯合國秘書長古特（Antonio Guterres）也說，有足夠證據顯示敘利亞阿薩德政府對這次毒氣彈攻擊負有最大責任，這種恐怖的行為已經構成戰爭犯罪，聯合國已決定於周三就此召開會議討論應對之道。

不過，對西方國家指責敘利亞阿薩德政府使用化學武器，有些國家有不同看法。伊朗政府就公開表示，他們譴責任何使用化學武器的行為，不論是什麼理由或是針對何種人，但他們也相信，這次毒氣彈攻擊是恐怖份子所為，而非敘利亞阿薩德政府。

一向支持敘利亞阿薩德政府俄羅斯政府也表示，毒氣彈攻擊乃恐怖份子所為，不是敘利亞政府軍，因此未來將繼續支持敘利亞阿薩德政府。

敘利亞政府對西方國家指控使用毒氣彈的指控一概否認，「不論任何時間、任何地點，敘利亞從來不曾用過化學武器，未來也絕不會使用。」

(中時電子報)