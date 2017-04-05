鄧文聰交保3.5億 高檢署今晚二度提抗告

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幸福人壽前董事長鄧文聰，被控掏空資產127億多元，一審被判28年，高院今天第二度裁定鄧交保3.5億元，限制出境、出海，每天須向警局報到2次。但高檢署不服，晚間二度向最高法院提起即時抗告。

鄧文聰與另名幸福前董事長黃正一，被控在海外質押公司資產，共掏空127億250萬元，特偵組2015年4月1日聲押鄧，鄧一度獲1000萬元交保，經特偵組抗告後，北院重裁羈押。

去年6月，台北地院依保險法背信罪、洗錢罪重判鄧徒刑28年，併科罰金9億；黃徒刑9年6月，併科罰金2億。

案經上訴，鄧日前向高院聲請具保停止羈押，指他自前年4月遭羈押迄今，他罹患重度呼吸中止症持續加劇，看守所並無足夠醫療設備措施、人力，他持續羈押恐有危及生命風險。

高院裁定鄧若提出3億5000萬保證金，加上以限制出境、出海及限制住居，分別於每日上午8至10時、下午7至9時之間，各至大安警分局敦化南路派出所報到，高檢署不服提出抗告，最高法院發回高院重裁。

不過，高院今仍維持鄧交保3.5億元，限制出境、出海，每天須向警局報到2次的裁定，高檢署已二度提起即時抗告。

(中時)