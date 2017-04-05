鄧文聰交保3.5億 高檢署今晚二度提抗告
幸福人壽前董事長鄧文聰，被控掏空資產127億多元，一審被判28年，高院今天第二度裁定鄧交保3.5億元，限制出境、出海，每天須向警局報到2次。但高檢署不服，晚間二度向最高法院提起即時抗告。
鄧文聰與另名幸福前董事長黃正一，被控在海外質押公司資產，共掏空127億250萬元，特偵組2015年4月1日聲押鄧，鄧一度獲1000萬元交保，經特偵組抗告後，北院重裁羈押。
去年6月，台北地院依保險法背信罪、洗錢罪重判鄧徒刑28年，併科罰金9億；黃徒刑9年6月，併科罰金2億。
案經上訴，鄧日前向高院聲請具保停止羈押，指他自前年4月遭羈押迄今，他罹患重度呼吸中止症持續加劇，看守所並無足夠醫療設備措施、人力，他持續羈押恐有危及生命風險。
高院裁定鄧若提出3億5000萬保證金，加上以限制出境、出海及限制住居，分別於每日上午8至10時、下午7至9時之間，各至大安警分局敦化南路派出所報到，高檢署不服提出抗告，最高法院發回高院重裁。
不過，高院今仍維持鄧交保3.5億元，限制出境、出海，每天須向警局報到2次的裁定，高檢署已二度提起即時抗告。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。