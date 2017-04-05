君悅推三款母親節限定蛋糕 4月30日前預訂享85折

台北君悅酒店2017母親節蛋糕 4／17開賣(業者提供)

蛋糕是每年母親節禮物的重點項目之一，從超商到飯店的烘焙坊都會在母親節推出專屬蛋糕來吸引消費者，提早預訂也會享有優惠折扣。

台北君悅酒店Baguette禮品‧烘焙坊，今年推出三款母親節限定蛋糕，喜歡典雅和風的媽媽，可以選擇以酸甜仙人掌融合伯爵茶香的「花漾春暉」；嗜吃巧克力的媽媽推薦以不同濃度巧克力堆疊出豐富口感的「蝶馨森林」；熱愛果香與起司的媽媽，則不能錯過用特濃乳酪與新鮮莓果製成的超高人氣起司蛋糕「莓果之戀」。台北君悅酒店母親節蛋糕自4月17日起開賣，4月30日前訂購還可享早鳥價85折優惠。

(中時)