為了科學 美國要在2020重新生產鈽
美國為了將來的太空研究，決定重新生產鈽238核子燃料，這種核燃料是照不到陽光的深太空探測，與長時間行星調查車所不可缺少的核能電池主要成份。
太空網(Space .com)報導，前年發現冥王星真面目的新視野號(New Horizons)，以及正在調查土星的卡西尼號(Cassini)，或是在火星上漫遊的好奇號(Curiosity)，上頭都有使用鈽238核能電。但是鈽238並不存在於天然環境裡，它是人工合成的核種，必須特殊製造才會產生。
鈽238與核子武器密切有關，不過它不是核武材料。真正的核武原料是鈽239，而鈽238屬於過程當中的副產品。在冷戰最激烈的時候，美國核武工業每年可以生產1百公斤的鈽238，剛好可以提供當年大量的太空研究，比如最早探測木星、土星的先鋒號計畫(Pioneer)、後續探測天王星、海王星的航海家計畫(Voyager)和首次登陸火星的維京號計畫(Viking)等。不過在冷戰結束，核武逐漸停產，在1988年就已中止了鈽238生產線。之後美國改向俄國購買，但是在2010年後俄國也也斷貨了，如今美國航太總署僅剩35公斤的鈽238，因此他們決定重新製造。
負責重新生產鈽238的是「技術解決方案管理公司」（Technical Solutions Management,TSM），他們將與美國能源部（DOE）申請精煉核燃料以取得鈽238，如果一切按計劃進行，製造中心會在橡樹嶺國家實驗室（ORNL），以每年5公斤的速度製造。
除此之外，美國也打算與加拿大核能實驗室（CNL）合作，利用1安大略省的達靈頓核電廠(Darlington Nuclear Generating Station)來製造鈽238。此處本來就是放射線同位素的生產基地，先前主要是生產鈷-60，用在外科和放射醫療。因此要轉換成製造鈽238也很容易。
(中時電子報)
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