聯合國敘利亞決議案 俄：無法接受

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俄羅斯今天說，美國、英國和法國就敘利亞疑似發生化武攻擊，在聯合國提出的決議案，令人「無法接受」。

外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「提出的決議文完全令人無法接受。」，並稱此決議案「反敘利亞」，堅稱其「搶先制止調查結果，且立即指出罪行」。1060405

(中央社)