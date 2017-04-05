端傳媒傳大幅裁員70人 覓新投資者
港媒報導，網路新聞媒體「端傳媒」決定大幅裁員。在現有90名員工中，僅留下約20人，員工會在7日收到通知，了解自已是否獲繼續聘用。
香港明報晚間報導，消息人士指出，「端傳媒」5日午間舉行員工大會。負責人在會中指出，由於未能找到新投資者，現有資金不足以應付日常開支，決定大幅裁員，裁減員工包括編採、電腦技術支援及廣告部人員。
端傳媒說：「尋找合適的投資者過程是一個反覆的過程，不免有起落。根據現有資金情況，需要對人員結構做一些調整，會有相當一部分員工離職，這些員工都是非常優秀的媒體人，希望他們能夠很順利找到新的職位」。
消息人士指出，「端傳媒」管理階層仍在爭取減少裁員人數，裁員70人是最壞情況，裁員人數仍會有變動。
這名消息人士說，「端傳媒」強調會依勞工法例，提前一個月通知解僱的員工，員工需工作至5月7日，不會有遣散費。1060405
(中央社)
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