吳經國連任ASOIF執行委員及副主席
夏季奧運單項運動總會聯合會（ASOIF）4日在丹麥舉行代表大會，中華民國籍的國際拳擊總會（AIBA）主席吳經國在27張投票以26票連任執行委員，並且當選為副主席。
吳經國表示：「感謝ASOIF成員認同本人過去四年來的努力，未來四年亦將一本初衷為夏季奧林匹克運動貢獻己力，在28個單項運動總會、國際奧會與奧運主辦城市間做好溝通的工作，並發揮運動在社會上所扮演的積極功能。」
夏季奧運單項運動總會聯合會（ASOIF）在國際奧會及奧林匹克運動會中有非常重要的地位及功能，是一個國際體壇中最舉足輕重的總會。
今年當選者包括國際田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）、世界射箭總會主席艾德納（Ugur Erdener）與國際鐵人三項總會主席卡薩多（Marisol Casado）。
ASOIF執行委員包括主席與6位執委，現任主席為國際網球總會終身榮譽主席畢提（Francesco Ricci Bitti），另兩位執委於2015年當選，為國際籃球總會秘書長包曼（Patrick Baumann）與國際輕艇總會主席羅培茲（Jose Perurena Lopez）。1060405
(中央社)
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