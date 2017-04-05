就業報告超出預期 美股開盤大漲

由於美國3月ADP就業報告超出預期強勁，顯示美國經濟依然持續穩健成長，也大幅安撫投資人對川普總統能否履行政策計畫的不安，美股週三開盤在銀行股帶領下強漲，其中道瓊工業指數勁揚近180點，那斯達克指數暴漲0.56％，再度刷新盤中新高，此外標準普爾500指數漲幅也高達0.7％。

(工商)