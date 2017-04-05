孟山都上季獲利超出預期

美國農藥與種子大廠孟山都週三表示，由於玉米、黃豆與棉花種子銷售均比預期強勁，提振到2月底為止的上季每股盈餘達3.09美元，高出上年同期的2.41美元；另外營收也增加到50.7億美元。兩者都超出市場預期。孟山都還對獲利前景表示樂觀，預期2017年度每股盈餘將介於4.5至4.9美元目標區間的上方。

(工商)