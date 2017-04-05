氣勢不能少！蔡依林公園打牌 開腿坐超霸氣
「呸姐」蔡依林近日趁著連假和閨蜜出遊，繼分享到台東三仙台和伯朗大道的認證照後，今（5日）還PO到公園打牌的逗趣照片，就算僅是簡單的打牌活動，但天后仍霸氣外露，豪邁坐姿被狂讚太帥啦！
蔡依林今在IG貼出她和朋友在公園打牌的照片，只見她戴著帽子，一身休閒打扮，手中拿著撲克牌，非常專心在牌局上。特別的是，她只坐了四分之一的石椅，腰桿整個挺直，加上雙腿豪邁張開以及雙手抱胸的Pose，看來十分霸氣，就連本人也喊「打牌，氣勢不能少！」
照片一貼出，網友被天后氣場逗樂，紛紛留言「看這氣勢應該是贏不少」、「姐的氣勢就贏一半了」、「好像在運功換牌」、「要輸都難」，笑稱之後也要學學這麼打牌。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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