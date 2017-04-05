保監會再度檢查人壽險公司經營情況

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據中國證券網報導，中國保監會近期發布通知，要求各人壽險公司於4月6日前上報近期業務經營情況。保監會表示，此次經營情況報送工作旨在為及時、準確瞭解人壽險業務發展情況，科學研判人壽險市場發展形勢。

報導稱，保監會在1月底、2月底已2度檢查人壽險公司經營情況，此行為或成常態。

去年，多家中國險企制定高萬能險結算利率，利用保費資金進行股市炒股，引發中國證監會不滿，保監會也發表聲明稱，堅決保險姓保原則，要求各險企須按照穩妥、合理方式運用保費資金。

(工商)