英國3月新車登記數創新高

英國汽車製造商和經銷商協會週三表示，受英國民眾趕在4月實施新的汽車稅收政策前購買汽車，推升3月新車登記數量升高至56萬2337輛，不僅創下歷來新高，也讓該國今年首季新車登記數量累計達82萬16輛，刷新歷史紀錄。

(工商)