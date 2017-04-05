敘利亞化武攻擊 俄替敘政權辯護

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在國際對敘利亞城鎮疑似遭遇化武攻擊一片撻伐聲中，俄羅斯今天為盟友敘利亞政府做出辯護，表示敘國空襲擊中「恐怖分子一處倉庫」。

俄國表示，敘利亞空襲擊中恐怖分子一處放有「有毒物質」的倉庫。俄國2015年對敘利亞進行軍事干預，力挺敘國總統阿塞德部隊。

俄國國防部發表聲明指出，遭炸中的建物中有間製彈倉庫，內含有毒物質，但並未提到空襲是意外或刻意。

俄國國防部說，化武武器意在提供給伊拉克戰士；並說其資訊「完全可靠且客觀」。

而儘管敘利亞軍隊極力否認，仍無助緩解國際譴責。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，這起「可怕事件」顯示，「敘利亞戰爭罪仍在持續」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060405

(中央社)