醫院被不明人士砸破玻璃

陽明醫院落地窗玻璃被砸，警方調查中。（翻攝自網路）

嘉義市陽明醫院大門落地玻璃窗，今晚9點多，不知何故被6、7名不明人士揪夥持棒棍砸毀，滿地玻璃碎片，警方獲報趕到現場，調閲監視器畫面偵辦中，不排除是患者對醫護人員不滿而洩憤，詳情尚待釐清案情。

(中時)