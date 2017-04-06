美F-16戰機 華府訓練飛行失事墜毀

我要評比

美國空軍官員表示，1架F-16戰機今天在華盛頓附近進行訓練任務時失事墜毀，所幸飛行員及時安全彈跳逃生。

空軍發言人賴德（Pat Ryder）上校說，這架F-16墜毀在國家港灣（National Harbor）西南約10公里處的無人煙地區。

賴德說，這架失事F-16戰機的基地在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），該基地也是總統座機空軍1號的基地。

賴德指出，「飛行員彈跳出來，安全逃生。」

這架F-16戰機隸屬首都特區空軍國民兵（Air National Guard）第113聯隊。1060405

(中央社)