遭誤認為地鐵炸彈客 俄穆斯林男丟工作
(中央社莫斯科5日電)俄國聖彼得堡3日發生地鐵自殺炸彈客攻擊事件，死傷慘重。在第一時間被錯認為嫌疑犯的穆斯林男子，雖俄媒已事後多次澄清，仍無法挽回其名譽。他丟了工作，搭飛機時遭其他乘客抵制。
發生在當地時間3日下午2時30分的聖彼得堡地鐵爆炸案，造成14人死亡，40多人受傷。俄國警方公布嫌犯為22歲、來自吉爾吉斯並已歸化俄國籍的賈里羅夫(Akbarzhon Djalilov)。
然而在地鐵爆炸案事發不久，俄國媒體在未經官方證實的情況下，自行公布「疑似」犯人的監視器影像及照片，在社群網路的助攻下，「嫌疑人」的模樣被廣為流傳，事後卻被證實其非恐怖分子。
這個被錯認為嫌犯的是名叫尼基丁(Ilyas Nikitin)的男子，是一名俄籍長途貨車司機。事發當天他頭戴黑色花帽(Tubeteika，一種中亞及俄國穆斯林常戴的帽子)、「褐色眼睛」、蓄長鬍，著黑袍，俄媒便以此外表判斷他是「恐怖分子」，並以快訊的方式公布在聖彼得堡地鐵的影像。
後來沒多久，警方甚至連人都尚未開始搜索，尼基丁就主動到警察局說明情況，澄清其非恐怖分子。媒體也在隨後發稿更新，然而此舉仍然無法挽回尼基丁的名譽。
他被雇主解聘，丟了工作。今(5日)早上欲搭機從莫斯科回家，卻在伏努科沃(Vnukovo)機場被同班機的乘客群起抵制，機組人員最後只能請他下機。
尼基丁表示，儘管警方已替他澄清，「但這件事已經對人生造成莫大的麻煩」，甚至有記者不斷追蹤他和他的家人。他拜託俄國媒體「不要再追著他跑，讓他過回原本的生活」。1060405
(中央社)
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