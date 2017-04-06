川習會前 首席策士巴農被川普踢出國安會

美國總統川普重組國家安全委員會，白宮首席策士、總統高級顧問巴農 (Stephen Bannon)5日被川普從國家安全會議除名。(圖片取自美聯社)

就在美中兩國領導人的世紀峰會前夕，美國總統川普重組國家安全委員會，白宮首席策士、總統高級顧問巴農 (Stephen Bannon)5日被川普從國家安全會議除名，改由國土安全顧問波瑟特(Thomas Bossert)代理。媒體報導分析，這波異動象徵國家安全顧問麥馬斯特(H. R. McMaster) 將負責制定國安會或國土安全部會議議程。在權力角逐贏得勝利。

極右派「布萊巴特新聞網站」(Breitbart News)執行總裁出身的巴農，一直有人批評，川普不應把巴農納入國家安全委員會的成員，因為他只是一名政治顧問，不該接觸國安的資料，認為巴農可能導致美國外交政策的擬訂變得過度政治化。

據了解，巴農之所以被安排進入國安會，部份原因是為了監督川普政府首任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)，不過佛林由於向副總統隱瞞與他俄羅斯大使的聯繫，已於今年2月遭到川普開除。

根據最新出爐的一份國家安全會議總統備忘錄，川普對國家安全會議進行人事重整，巴農已經從國家安全會議除名，未來國土安全委員會也將由麥馬斯特掌控。

(中時電子報)