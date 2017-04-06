《時來運轉》美日職點燃戰火 運彩單場、場中投注
台灣運彩單場暨場中投注場次預告(04月05日~04月10日)
本週焦點預告：
1.「美國職棒」：提供5場單場或場中投注。
紐約大都會本週在主場分別迎戰實力相當的亞特蘭大勇士、邁阿密馬林魚，台灣運彩提供單場及場中投注。
4/8(六)預計陳偉殷將上場先發對戰大都會，喜愛棒球的彩迷可以一起為陳偉殷加油。
2.「日本職棒」：提供5場單場投注。
提供央聯2連戰養樂多燕子對上阪神虎以及洋聯3連戰日本火腿鬥士對上歐力士猛牛。
目前養樂多2連勝、阪神虎3連敗，4/5(三)、4/6(四)都在阪神虎主場，能否中止敗？就看主場優勢能否生效？
目前戰績2勝2負的日本火腿鬥士，與目前1勝3負的歐力士猛牛週末三連戰，兩隊最近近況平平，少了陽岱鋼的火腿能否延續上球季冠軍威力擊退猛牛？值得關注。
3.「美國職籃」：提供5場單場或場中投注。
即將進入季後賽的美國職籃，為了爭取季後賽較佳席次做努力。
4/9(日)西區排名第二的聖安東尼奧馬刺主場迎戰排名第五的洛杉磯快艇。目前兩隊近10場戰績皆為7勝3敗，兩隊近期都有連勝紀錄，僅剩最後3場的快艇是否會保留實力最季後賽的準備？值得觀察。
4.「足球」：提供8場單場或場中投注。
(4.1)「英超足球」：
4/6(四)曼城將作客排名第一的切爾西。為了保住歐冠席次的曼城，後有曼聯、兵工廠追趕下，一刻都不可鬆懈。上次對戰主場1:3敗給切爾西，此次作客是否能成功挑戰主場勝率高達8成的切爾西？
4/9(日)桑德蘭在主場迎戰曼聯。目前敬陪末座的桑德蘭，面對保級僅剩8場賽事可踢，若不力圖振作明年賽季就無緣在英超踢球。
(4.2)「西甲足球」：
4/8(六)馬德里德比將由暫居第三的馬德里競技對上第一的皇家馬德里，兩支球隊積分僅差7分，上次對戰馬德里競技0:3敗給皇家馬德里。皇家馬德里本季在主場的比賽尚未出現敗績，馬德里競技是否能打破就看此役。
備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主
https://www.sportslottery.com.tw/zh/web/guest/live-bet-schedule
(中時電子報)
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