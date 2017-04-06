MLB》沒嘗過季後賽滋味 紅襪賽爾：等不及了
前白襪王牌左投賽爾(Chris Sale)本季改效力波士頓紅襪，生涯前7季穿白襪都苦無季後賽機會，面對新球季顯得迫不及待，「我從未打過季後賽，我已經等不及了。」
連5年入選明星賽，28歲的賽爾自2012年起連續5年都拿下雙位數勝投，上季更飆出233次三振高居美聯第2，遺憾至今7年大聯盟生涯還未嘗過季後賽滋味，選擇告別芝加哥來到東岸。
賽爾將在6日紅襪雙重賽第2場迎來轉戰「豆城軍」首場先發，芬威球場出戰匹茲堡海盜，「身在一座很棒的城市，能夠與聯盟最強的幾支球隊在美聯東區碰頭，更有經典傳統對決，洋基與紅襪間有太多歷史，你很難不去注意，這是令人非常興奮的事。」
賽爾說，「能夠親身體驗這樣的對決，相信會非常有趣。我從未打過季後賽，我已經等不及想做些改變。」紅襪今年先發輪值豪華羨煞眾人，賽爾之外還有新科賽揚投手波塞洛(Rick Porcello)，以及賽揚左投普萊斯(David Price)。
波塞洛也對新戰友讚譽有加，除了場上表現、場下敬業程度更令波塞洛敬佩，「他棒透了，他是個領袖而且非常拼命。沒有什麼比與他同隊更興奮的事，我想整支球隊的冬天，都因為他的交易而有所不同。」
(中時電子報)
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