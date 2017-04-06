敘利亞化武攻擊 歐盟援助添變數

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敘利亞昨天發生化武攻擊引發國際撻伐，重建道路更加崎嶇難行，歐洲主要國家主張追究敘國總統阿塞德責任，援助計畫恐生變數。

歐盟4月4日至5日在布魯塞爾舉辦「布魯塞爾支持敘利亞和區域未來的會議」，在會議開始前，歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）發布訊息表示，歐盟將關注焦點放在人道援助上。

不過，就在歐盟邀集各方討論協助重建的國際援助計畫時，敘利亞西北小鎮4日卻疑似遭到化學武器攻擊，造成包括兒童在內的數十人死亡的事件，引發國際譴責，聯合國安全理事會也將召開緊急會議商討。

歐洲各國對此強烈譴責，英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天表示，敘利亞反抗軍掌控城鎮發生疑似化武攻擊，所有證據直指總統阿塞德（Bashar al-Assad）是幕後黑手。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）也表示，阿塞德要為這起暴行負根本責任；而且所有支持阿塞德政權的人，都要共同分攤道德和政治責任。

而茉格里尼在今天會議結束後也發表聲明指出，單靠人道主義援助無法阻止戰爭，也無法解除敘利亞人民的苦痛，敘利亞各方需要積極談判，只有透過包容性的政治過渡，才能結束衝突。

原本歐盟援助敘利亞除提供人道援助，並與聯合國系統和國際金融機構合作，協助重建過程的穩定，根據聯合國糧農組織最新發布報告指出，敘利亞未來農業領域重建工作需要107億到171億美元的資金，需要投入大筆援助資金。

不過，在經歷這場毒氣攻擊事件後，歐盟內部主張先追究阿塞德政權聲浪漸大，敘利亞獲得國際援助恐非易事。1060406

(中央社)