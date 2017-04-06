NBA》預測柯瑞摘MVP 世界和平曾被罵白痴

勇士明星後衛柯瑞(右)。(美聯社)

湖人球星世界和平(左)，本名是亞泰斯特(Ron Artest)，以強悍防守著稱。(美聯社資料照)

世界和平2013年神預測，柯瑞會是MVP。當時他把柯瑞的名字 「Stephen」打成「Steve」，2天後世界和平再發文，終於把名字寫對。(翻攝世界和平推特)

勇士明星後衛柯瑞，如今獲得兩屆年度MVP，如果先前就預測到這件事，球迷的反應會是如何呢？湖人球星世界和平(Metta World Peace)，在2013年就「神預測」，結果被球迷大罵白痴(idiot)，世界和平昨天特別在推特發文，證明自己眼光獨到，也酸了當時留言恥笑他的球迷一番。

柯瑞2012~13賽季，場均可得22.9分、6.9助攻，都是當時生涯最佳。2013年5月，世界和平在推特發文：「柯瑞是NBA 10大球星，如果再加強防守的話，他會是MVP！」網友回：「比Kobe和魔獸還強？」、「你喝醉了」、「你是個白痴。」

網友大酸世界和平是白痴。(翻攝世界和平推特)

就在世界和平2013年發表神預測後，2013~14賽季，柯瑞生涯首度入選明星賽，隨後在2014~15賽季助勇士奪冠，並在2014~15、2015~16賽季達成MVP 2連霸。世界和平昨日貼文，還附上當初網友回應的截圖，「我在2013年就說他會拿MVP了，看看當時其他人怎麼說。」狂酸一番。

(中時電子報)