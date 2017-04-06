NBA》籃網狂轟141分 林書豪：打出無私籃球

林書豪(左)只打23分鐘，就繳出16分、7助攻的高效率表現。(美聯社)

(04:31更新 補充籃網教頭訪問)籃網昨天到費城踢館，進攻大爆發，上半場就攻下81分，全隊8人得分上雙，終場以141比118屠殺七六人，拿到本季首次3連勝。林書豪賽後表示：「我們得分的方式非常漂亮，每個人都超級無私，打出美麗的籃球。」

林書豪只打23分鐘，就繳出16分、7助攻、5籃板、2抄截的全能表現。籃網上半場3分球投17中12，以驚人高命中率狂轟41分，其中28次進球，就有23次來自助攻，打出漂亮的團隊籃球。

籃網全場攻下141分，讓七六人寫下24年來最慘一戰。籃網上場13人全都有分數進帳，其中8人得分兩位數。總教練艾金生(Kenny Atkinson)說：「這是從林書豪和布魯克羅培茲(Brook Lopez)開始的。當他們讓隊友融入時，對我們進攻幫助很大。」

(中時電子報)