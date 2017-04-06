川普首席策士巴農退出國家安全會議
美國官員今天證實，總統川普的首席策士巴農（Steve Bannon）在高層人事變動中，已喪失了他在權力很大的國家安全會議的職位。
川普提拔巴農到國安會擔任永久性職位一直遭到外界廣泛批評是在敏感的國防、外交和情報事務上將白宮的意見注入政治。
巴農曾是極右派網站布萊巴特新聞網（Breitbart）的負責人。他被認為是協助將川普送進白宮的民族主義反全球化的倡議人，但也因此成為爭議性人物。
法新社報導，在註明日期為4月4日的總統備忘錄中，巴農不再出現在國家安全會議的正常出席人員名單中。
白宮1名官員證實，巴農已不再是國安會常任委員，此舉是因為川普新國家安全顧問麥馬斯特（HR McMaster）中將重組國安會的結果。（譯者：中央社簡長盛）1060406
(中央社)
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