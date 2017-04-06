美國務院：信守台灣關係法中所有承諾
美國國務院代理亞太助卿董雲裳今天表示，美方已再度確認美國長期的一中政策，這是基於中美三項聯合公報與台灣關係法。美方也表明，會信守台灣關係法所有的承諾。
董雲裳（Susan Thornton）在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會面前，與美國記者進行電話會議，說明川習會安排。
有記者問到，川普是否會與習近平討論「一中政策」？他是否認為這項議題現已塵埃落定，還是如他早期所指，還有協商空間？在中方眼中，川普改變立場是否會損及可信度？
董雲裳回應指出，不清楚這項議題會否在佛州會晤時提出，但川普與中方通電話，以及美方與中方高層後續會面，都清楚表明，美方再度確認「我們長期的一中政策」，這是基於中美三項聯合公報與台灣關係法。
董雲裳強調，美方也清楚表明，會持續信守所有台灣關係法內容中的承諾。董雲裳不認為即將來臨的川習會中，美國的一中政策仍未釐清。
董雲裳說，川普也許不會提出這項議題，但相信中方會提出來。如果中方提出，預料川普也會如此表述。董雲裳不認為川習通電話後，一中議題仍懸而未決，或者還存有疑問。
她再度強調，川普已經確認美國的長期政策，基本上，這項議題已經走出當時的情況，預料不會是會談的主要討論議題。1060406
(中央社)
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