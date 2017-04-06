陽光沙灘川習會 中方避免久留馬拉阿哥

我要評比

川習會即將登場，全球關注兩位強勢領導者碰面會擦出什麼火花。有趣的是，中方對川普主場的馬阿拉哥渡假俱樂部充滿戒心，除正式活動外，避免久留。

從不言敗的美國總統川普（Donald Trump）與誓言實踐中國夢的中國領導人習近平，6、7兩日將在佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部會面，全球都在看難以預料的川普遇上有備而來的強勢領導人習近平，「兩強」會擦出什麼火花。

首先，兩人都打破外交慣例。川普是首位上任不到3個月就和中國元首會晤的美國總統，也是美中建交後，首位在一中政策間搖擺的白宮主人。

習近平則是放下面子和身段，在川普還在「熟悉」白宮階段，就趕來碰面的中國領導人。

前中國國家主席江澤民與胡錦濤，分別在2002年10月和2011年1月才訪美會見小布希（George W. Bush）與歐巴馬（Barack Obama）總統，未見急迫性。

再者，美國總統盡地主之誼，在家族農場或名勝莊園款待中國領袖已行之有年。小布希以德州燒烤招待江澤民，歐巴馬在加州陽光地（Sunnyland）和習近平建立私人友誼，川普蕭規曹隨，在馬阿拉哥私人寓所設宴歡迎習近平。

中方希望帶回美中元首平起平坐，把酒言歡的訊息，代表中國領導人有能力處理複雜的美中關係，這也牽涉中南海的權力競逐。

美國在各種形式的訪美安排雖佔主場之便，但面對有備而來的中方代表團，佔不到什麼便宜。

唯一的例外是胡錦濤2006年4月訪美，中華人民共和國被介紹成中華民國，法輪功人士混入記者團抗議，讓胡錦濤顏面盡失，被批評為弱勢國家主席。此後中方對美國是訪問安排戰戰兢兢，勢必「零意外」的控制公開場面，甚至遠離易於橫生枝節的華府。

最後，美中關係向來充滿歧異，雙方都希望各自陳述立場，管理分歧，擴大合作，交出成績績單。北韓、南海、經貿和台灣等，都不是新議題。

有趣的是，川普隨興的態度讓中方不信任，對馬阿拉哥渡假俱樂部充滿不安全感。日本首相安倍晉三2月到訪期間，「巧遇」北韓試射飛彈，川安晚宴後小酌，在開放式場合被其他會員客人手機全紀錄，引發洩漏國安的關切。

中方代表團自行下榻「水棕櫚海灘度假村」（Eau Palm Beach Resort and Spa）。據瞭解，除了正式會談、晚宴、午宴和雙方成員已安排的交流活動，中方人員避免在馬阿拉哥久留，1060406

(中央社)