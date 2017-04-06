穆斯林寫「黑人的命也是命」一百遍 錄取史丹佛

美國紐澤西（New Jersey）一名孟加拉裔穆斯林少年阿邁德（Ziad Ahmed）在申請史丹佛大學（Stanford University）的文件中，他寫下重複100次「黑人的命也是命（Black lives matter）」來回答問題，最後竟成功錄取，但他這個舉動卻也引發正反兩面意見。

美國紐澤西的孟加拉裔少年阿默德（Ziad Ahmed）將這段經歷PO在Twitter上，申請史丹佛大學時，在一項申論題目：「對你來說什麼是重要的？為什麼？（What matters to you？why？）」作答上，阿默德重複寫下100次「黑人的命也是命（Black lives matter）」便交出。史丹佛大學回信更寫：「「每位收到你的申請文件的人都被你的熱情、決心、成就以及抱負所鼓舞。你會為我們的校園帶來一些創新及卓越的事物。」

阿默德知道錄取了十分開心，他表示有色人種在美國社會長期受到打壓，他想透過語言、想法及行動替他們發聲、改變現狀。他說：「我完全不覺得我會被錄取，但面對我這麼沒禮貌的行徑，他們能將這看成我的個人資產而非負債，這的確讓人耳目一新。」

網友也對此事有不同的評論，有人認為「真正有資格進史丹佛的人，應該要寫出一些實質的思想，而不是重複100句屁話」，更諷刺「如果這不是美國高等教育的笑話，那什麼才是？」

不過有網友指出阿默德本身就很優秀，絕對不是因為只寫這一百句話而錄取，因為他不僅曾被歐巴馬受邀進白宮，還是希拉蕊競選總統時的團隊一員，在這同時耶魯大學及普林斯頓大學也同時錄取他。

(中時電子報)