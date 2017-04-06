MLB》洋基傳奇球星吉特、傑布布希 想買馬林魚

吉特堪稱是洋基球團史上最偉大的游擊手。(美聯社資料照)

(06:35更新內文)包括《今日美國報》(USA TODAY)、《紐約每日新聞》(New York Daily News)等美媒剛報導，指洋基傳奇球星吉特(Derek Jeter)、佛羅里達州前州長傑布布希(Jeb Bush)等人，想買下馬林魚隊。

新聞都引用《福斯財經網》(FOX Business)消息，指吉特和傑布布希等是馬林魚隊三組潛在投標人。42歲的吉特和超模漢娜(Hannah Davis)結婚，報導指出，正由華爾街老將、摩根士丹利前總經理佛萊明(Gregory Fleming)代理談判。

前洋基球星吉特(右)去年與超模漢娜結婚。(美聯社資料照)

傑布布希曾參與共和黨總統初選，是美國新總統川普當時對手之一。傑布布希的團隊和花旗集團合作，爭取競標馬林魚隊。傑布布希的哥哥是前總統小布希(George W. Bush)，小布希曾是遊騎兵隊老闆。

馬林魚老闆勞瑞亞(Jeffery Loria)多次想出售球隊，2月媒體報導，他和庫許納(Charles Kushner)家族達成價值16億美元(約486億新台幣)的「握手協議」，但勞瑞亞接下美國駐法國大使後，庫許納已退出談判，庫許納是川普的親家。

(中時電子報)