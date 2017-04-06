懶得運動 泡熱水澡也能減肥 效果如騎單車

研究指出，其實泡熱水澡也能消耗熱量，長久下來有助減肥！（達志影像／shutterstock提供）

肥胖不是病，胖起來要人命！為了自己的身材與健康，有些人會選擇運動減肥，然對於現代人而言，工作一忙，有時就無法規律運動！然最新研究指出，其實泡熱水澡也能消耗熱量，長久下來有助減肥！

泡熱水澡好處多！促血液循環、淋巴代謝！英國《鏡報》報導，英國羅浮堡大學（Loughborough University）最新研究發現，泡澡也能消耗熱量。

研究人員找來14名受試者，探討洗澡對於血糖控制、人體消耗熱量的影響。受試者被要求泡40度C的熱水1個小時，或是騎自行車1個小時。這兩種活動都被設計來提高參與者的核心體溫，使其在1個小時內上升攝氏1度。

研究發現，在40度C的溫水中泡澡1小時，其消耗的熱量約等於散步半小時的消耗量（約140大卡）證實泡熱水澡能達到和運動相似效果。另研究證實，如吃東西後泡澡，其血糖高峰值會比運動的人還要低約10%。

泡熱水澡除溫暖舒服外，也能改善手腳冰冷問題，讓皮膚更光滑，對醫學上而言，也有助調整人體新陳代謝、有助降低中風、罹患心臟病等機率。

(中時電子報)