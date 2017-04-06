西半部高溫32度 日夜溫差大

白天各地的高溫都在２６、２７度以上，西半部甚至可以來到２９至３２度，中午前後會有熱的感覺，戶外活動別忘了多補充水分。(本報系資料照)

今天（６日）還是屬於白天溫暖、早晚偏涼的天氣型態，清晨各地低溫大約在１８到２１度，仍然有些涼意，由於偏南風持續帶來溫暖的空氣，白天各地的高溫都在２６、２７度以上，西半部甚至可以來到２９至３２度，中午前後會有熱的感覺，戶外活動別忘了多補充水分，提醒大家，日夜溫差仍大，請留意日夜溫度變化適時增減衣物。

根據中央氣象局資料顯示，今天雖然會有一些中高層雲系通過臺灣，使得各地的雲量增多，不過陽光還是有機會露臉，而清晨在蘇澳到花蓮以及臺東的水氣偏多，沿海地帶容易有短暫的陣雨出現，提醒當地的朋友多加留意，白天之後這些地方的水氣減少，降雨機率和範圍都會降低及縮小。

另外，今天晚上開始金門、馬祖容易有低雲或霧影響到能見度，交通往返請留意相關航班資訊。

至於空氣品質方面，北部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)