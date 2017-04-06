預期煉油需求增加 油價創近1個月高點

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彭博報導，油價創近1個月高點，主因投資人對美國石油存量增加的憂慮被預測煉油市場需求將增加而使供應量在未來數週減少所抵銷。

根據美國能源情報署（EIA）的數據，上週原油供應量增加到5億3550萬桶，創1982年以來高點。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）5月交割價格漲12美分，報每桶51.15美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油6月交割價格漲19美分，報每桶54.36美元。（譯者：中央社簡長盛）1060406

(中央社)