全球最佳餐廳出爐 江振誠第14
英國著名飲食雜誌《餐廳》（Restaurant）昨天公佈全球50大最佳餐廳名單，美國紐約的Eleven Madison Park餐廳居冠，亞洲有7間餐廳進榜，出身台灣的名廚江振誠在新加坡開設的Restaurant André排名14
這份有「飲食界奧斯卡」之稱的全球50大最佳餐廳名單，由世界各地1千多名飲食界人士票選，這次在澳洲墨爾本公佈結果，位於紐約曼哈頓中城的Eleven Madison Park主打新派美國菜，食材以紐約周邊地區時令農作物而定。去年第一名的義大利Osteria Francescana餐廳退居第2，第3名是西班牙El Celler De Can Roca餐廳。
亞洲共有7間餐廳上榜，泰國曼谷Gaggan排名第7，成為「亞洲最佳餐廳」。台灣名廚江振誠在新加坡開的Restaurant ANDRE餐廳，此次在全球50最佳餐廳排名中，拿到第14名，相較去年拿到第32名，名次大幅提升。日本東京Narisawa（第18）、香港Amber（第24），曼谷Nahm（第28）、中國上海的 Ultraviolet by Paul Pairet（第41）、東京的Den（第45）。
(中時電子報)
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