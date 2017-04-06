文華東方董座最愛泰菜 Thai ＆ Thai吃得到啦

外皮用西谷米製作，包著肉末和花生碎作餡的〈大珠小珠落玉盤〉，是文華東方酒店董事長林命群宴客時常見菜餚。（圖／姚舜攝）

用半煎炸荷包蛋搭配汆燙鮮蝦和肉末，並用芹菜、香茅、紅蔥頭絲、檸檬汁、魚露和椰糖調製醬汁提味的〈炸蛋沙拉〉，是巨星瑪丹娜下榻文華東方酒店時必點料理。（圖／姚舜攝）

〈泰式蚵煎〉在泰國稱為「Hoi Tod」，是泰國非常傳統街邊小吃，口感比台式〈蚵仔煎〉酥脆，且多了微微焦香。（圖／姚舜攝）

〈鹽烤香料鱸魚〉是在去骨鱸魚腹內，填入香茅、七葉蘭、檸檬葉，然後在外層包裹粗海鹽炭烤。（圖／姚舜攝）

〈泰式牛肉湯〉的湯頭是用牛骨、黑胡椒、芫荽、洋蔥、八角和肉桂熬製，再加牛小排、牛腱、牛筋、牛肉丸和空心菜與豆芽菜同煮，風味較台式牛肉清湯更有層次，且材料豐富、吃來過癮。（圖／姚舜攝）

〈泰式東北咖哩〉是用辣椒、蝦醬與未發酵的魚露為雞湯調味，並加入蒸熟的魚肉、辣椒碎、絲瓜和根莖類蔬菜熬煮，完全不會用到椰奶、咖哩粉和椰漿，故醬汁鮮甜甘美。（圖／姚舜攝）

〈Thai ＆ Thai〉的〈泰式魚丸湯〉的湯底，是用豬大骨與雞骨熬製，再加入魚板、豬絞肉、豆芽菜，以及用馬加魚肉捶打製作的魚丸同煮，湯頭味道清鮮甘醇。（圖／姚舜攝）

〈綠花珍珠炒海鮮〉的「綠花珍珠」，指的是帶有香麻與辣味的一種泰式胡椒，用其入饌，和四川新鮮青花椒的功能類似。（圖／姚舜攝）

〈甜糯米佐泰式布丁〉的糯米蒸熟後拌入七葉蘭汁與砂糖提味，故呈現帶有春天氣息的綠色。（圖／姚舜攝）

4月13日「Songkran潑水節」等同泰國傳統的新年，為了迎新，位在文華精品5樓的〈Thai & Thai〉泰菜餐廳推出全新菜單以饗食客，並主打台北文華東方酒店董事長林命群平日自己愛吃的泰式私房料理。這「董事長菜單」中不乏泰國街頭美味，不過被企業友人尊稱「小林哥」的林命群，對吃很講究，這位泰國華僑平日還喜歡研究菜式，常提供廚藝團隊建議，運用高檔食材「將泰國常民美食貴族化」。所以新菜單說是說「常家美味」、「庶民小吃」，這些菜餚上了桌，還是「器宇軒昂」、「大器澎湃」，展現泰國豪門年菜氣質。

〈Thai & Thai〉是台灣最早的高檔泰菜餐廳，身為泰國華僑並與泰國皇室家族成員交好的林命群，對自身投資經營的泰菜餐廳要求甚高。也就是「近乎挑剔的堅持」，故自中泰賓館時代的〈Thai & Thai〉，幾乎天天滿座，並吸引政商名流與影視紅星光顧用餐。而「小林哥」最自豪的是，基於「業貴專精」，〈Thai & Thai〉的廚房裡用了很多廚師，冷菜、熱菜、海鮮、肉品與甜點，各有廚師各司其職烹調料理。

另外，該自泰國進口的食材與辛香料，〈Thai & Thai〉絕不會用台灣食材與香料取代，該用手工製作的，〈Thai & Thai〉也絕不會用機器取代。也因為「既不偷工，也不省料」，故不少泰菜老饕覺得〈Thai & Thai〉的泰菜，就是比時下坊間許多泰菜餐廳到位、好吃。

〈Thai & Thai〉這個月為「潑水節」而推出的新菜單，菜色標榜都是林命群平常自己愛吃，或是私人宴客時要求廚房準備的菜餚。有趣的是，貴為台灣最高檔奢華酒店台北文華東方酒店的董事長，林命群平常自己愛吃的菜式不少是泰國傳統家常菜或街頭美味，故「旅館大亨最愛小饌」，也成了〈Thai & Thai〉此次「潑水節美食菜單」一大特色賣點。

泰文發音為「Saku」的〈大珠小珠落玉盤 〉，就是泰國非常傳統的點心小食，圓圓滾滾的外形有點像台灣傳統小吃〈涼圓〉。只是〈涼圓〉半透明半皮是用地瓜粉與太白粉作成，且內餡多是甜的，而〈Thai & Thai〉的〈Saku〉，外皮則是用西谷米製作，故表皮帶有顆粒，並包裹肉末、花生，調和蒜、椰子糖、紅蔥頭、甜菜脯為內餡，味道是鹹的，吃食時搭配紅辣椒、香菜一起享用，非常美味。

泰式咖哩向來是「扒飯美食」，而泰式咖啡經常用到椰奶調味並增加濃稠度，此次〈Thai & Thai〉首次出現〈東北咖哩〉，完全未用到椰奶與咖哩粉，純粹以辣椒與雞高湯熬煮後，加入蒸熟搗碎的魚肉、辣椒碎、蝦醬、絲瓜及根筋類蔬菜，一起煮出香辣甘鮮的滋味，搭配皇室御用一級茉莉香米煮成剔透飄香的香米飯，非常美味。

「Hoi Tod」是泰國街邊鐵板小吃〈泰式蚵煎〉，有別於台式〈蚵仔煎〉，〈泰式蚵煎〉是用雞蛋混合了鮮蚵、青蔥、蒜與粉漿，煎炸至金黃酥脆，下方再鋪上一層炒過的豆芽菜，口感扎實並帶有煎蛋微微焦香，搭配豆芽菜吃十分爽口。

〈泰式牛肉湯〉與〈泰式魚丸湯〉也都是泰國傳統家常湯品，卻經過小林哥「調教」後變成了「高檔湯品」。牛肉湯的湯底是用牛骨、黑胡椒、芫荽根、洋蔥、八角、肉桂熬製湯底一日，再加入牛小排、牛腱肉、牛筋、牛肉丸、空心菜、豆芽菜同煮，其味香醇。魚丸湯 是以雞骨及豬大骨高湯為底，加入魚板、豬絞肉、豆芽菜，以及取馬加魚肉捶打而成、無任何添加物的鬆軟魚丸同煮，吃魚丸時可沾綠色香辣海鮮醬提味，坊間其他泰菜餐廳沒有類似「排場」。

〈炸蛋沙拉〉是巨星瑪丹娜入住文華東方酒店時，由〈Thai & Thai〉提供room service必點料理，其實這道菜也是林命群宴客時經常點來當開胃菜的私房菜。廚師將雞蛋高溫半煎半炸，搭配汆燙至恰到好處熟度的蝦仁及豬肉末，拌入新鮮芹菜、香茅、紅蔥頭絲、檸檬汁、魚露及椰糖，成菜後蛋香濃郁混合泰式醬汁的酸香，讓人一口接一口欲罷不能。〈鹽烤香料鱸魚〉也是台灣坊間泰菜餐廳不易見到的泰味料理，廚師取新鮮鱸魚去骨後，魚腹中塞入香茅、七葉蘭、檸檬葉，以粗海鹽包裹後炭烤，肉質鮮甜細緻，鹹鮮中飄散出南洋香料特有的馥郁芬芳，搭配主廚特製香辣海鮮醬，將鮮魚風味提升至另一層次。

〈Thai & Thai〉為「潑水節」而推出的新菜還有〈綠花珍珠炒海鮮〉，以及諸如〈椰球芭蕉葉〉、〈甜糯米佐泰式布丁〉等甜點，餐廳表示，都是林命群平常愛吃的菜餚。我只覺得這些菜都超級下飯，這林董是如何保持身材的？

(工商)