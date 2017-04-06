柯文哲：美感教育不能等！北捷內藝術展區卻在消失中

過去曾常有公共藝術展出的北捷「忠孝復興站」，現在卻只看到大片空白和商業廣告。（林宜靜 攝）

台北市長柯文哲近來言論又備受爭議，繼訪香港談到，「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」後，柯P又在其臉書呼籲孩子的美感教育不能等。然事實上，自從柯文哲擔任市長以來，台北捷運內的藝術卻在減少中，以板南線、文湖線交會點「捷運忠孝復興站」過去常有公共藝術展出，然現在卻是空在那裡，或是隨時等的商業廣告銷售。

台北市長柯文哲率團訪問泰國推廣觀光，受訪時談到「香港很無聊，就一個小島而已，有甚麼好看的。」，嚇壞幕僚。（本報系記者 張立勳攝）

柯文哲在臉書談到，美感教育是改變文化的關鍵環節，也是台北向上提升的重要因素，2016台北世界設計之都後，台北必須持續城市美感的提升，也必須繼續美感教育的扎根。

台北市長柯文哲在其臉書談「美感教育」。（圖取自柯文哲臉書）

柯市長進一步提到，很高興看到一些年輕人，透過「改造教科書」提升孩子們的美感體驗，讓美感設計走出美術館、跨越城鄉差距，讓教科書成為更好的美感教育媒介，確實是大家應該一起來關注的重點。

曾在台大醫院任授的的柯市長在其臉書所談到的美感教育固然沒錯，然就近來台北市容遭由台外國人形容有如「貧民窟」，也有PTT網友PO照指出台北明明是首都，但市容看起來卻超落後。

過去北捷忠孝復興站《袖珍台北八部曲》以童趣可愛的主題，常吸引大小朋友、外國觀光客爭相拍照。（圖取自「當代館」官網）

當柯市長在談美感教育時，其實台北捷運裡的公共藝術也在消失中。過去北捷「忠孝復興站」站內不時常有藝術家進駐，如當代館的《給你一個ㄓㄗㄢˋ》、藝術家黃風然所設計的以台北、捷運為主題的《袖珍台北八部曲》、藝術家陳薇以環保生態為主題的《地球花園》。這些童趣、環保意識的公共藝術在柯文哲上台後不久後就消失了。

過去牆上不時有美麗公共藝術的北捷「忠孝復興站」，現在只看得到大片空白和商業廣告。（林宜靜 攝）

現在在忠孝復興站內所看到是等待廣告或是大片空白，《袖珍台北八部曲》過去童趣可愛的主題，常吸引大小朋友、外國觀光客爭相拍照，然這裡現在卻是大片空白。另一面的牆上，則是固定更換廣告，感覺藝術味消失了，卻聞到濃濃的「商業味」。

目前北捷「忠孝復興站」的另一面牆是不停更換的商業廣告。（林宜靜 攝，照片已馬賽克處理）

不可置否的是，過去北捷是北市府的金機母，然隨著五條捷運線後開通，雖便捷了市民交通，然部分小站使用人數不多，無形中卻縮減了北捷的經濟效應。柯市長過去也公開呼籲盼盼台北捷運能賺錢，然事實上，北捷為拓展商機，而推出備受爭議的「波多野結衣」悠遊卡。

北捷為拓展商機，過去曾推出備受爭議的「波多野結衣」悠遊卡。（本報系記者 林後駿攝）

擅長袖珍雕塑製作的台灣藝術家黃風然，2011年在捷運忠孝復興站展出8件以台北為題的袖珍雕塑作品，精細的手工吸引不少路人駐足觀賞。（本報系記者 吳垠慧攝）

當柯市長大談美感教育時，或許當台北捷運站內尚無廣告時，是否也能像過去提供給藝術家、孩童們一個創作空間，用繽紛色彩、創意童趣，用多一點規劃與思考，讓台北更美麗！

(中時電子報)