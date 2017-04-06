新名模廣告惹議 百事可樂被迫撤下

百事可樂的卡車。(美聯社)

坎達兒·珍娜(中)。(美聯社)

美國飲料公司百事可樂(Pepsi)今宣布將撤下其引發爭議、由名模坎達兒·珍娜(Kendal Jenner)出演的新廣告。許多人認為該廣告有看輕和利用提倡黑人民權示威活動、以及其他為平反不公不義的抗議行動的意味。

根據紐約郵報(New York Post)，百事可樂的聲明說該公司原本想要藉此廣告，向全球宣揚團結、和平和理解的訊息，但不幸沒達成這個目標，該公司因此感到相當抱歉，其原意並非是要輕視嚴肅的議題。百事可樂也跟廣告女主角珍娜道歉，表示對讓她處境困窘感到抱歉。

ABC News新聞台報導，原本珍娜將成為自1992年以來、繼辛蒂·克勞馥(Cindy Crawford)以後，第二位出演百事可樂廣告的模特兒，但沒想到廣告一出就引發爭議。

該廣告顯示珍娜在一場示威活動中，單憑送給警員一罐百事可樂，就化解了警員和示威者之間劍拔弩張的氣氛。在兩天前廣告露出後，很快就引發各界抗議和嘲笑。黑人民權領袖馬丁‧路德‧金恩(Martin Luther King Jr.)最小的女兒也忍不住諷刺：「如果我爸早知百事可樂有此能力的話....」許多人也抨擊該廣告品味低級，試圖利用嚴肅的議題來賣飲料。

(中時電子報)