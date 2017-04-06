離婚富翁願送300億 老婆竟不要

紐約79歲的開發商麥克洛 (Harry Macklowe)正與78歲太太琳達談離婚但被拒絕。(圖片取自pagesix)

美國一名億萬富翁為了離婚，另結新歡，向妻子提供10億美金(約台幣300億)，相當於他一半的財產，但被卻狠狠拒絕。

紐約79歲的開發商麥克洛 (Harry Macklowe)與78歲太太琳達結婚58年，抱怨琳達從不對他的俏皮話發笑，甚至連性事都無法協調，所以他準備與62歲的未婚妻派翠西亞．蘭多 (Patricia Landeau)同居。

這名地產大亨願意失去一半財富，希望妻子可以簽下離婚文件，但是琳達依然毫無反應。甚至他還在曼哈頓離婚法院外，說了一連串「拜托把我老婆帶走」之類的笑話。麥克洛說:「離婚一辦完，我就要結婚。」

不過由於兩人未簽婚前協議，知情表示，他們可能會費盡心力「爭奪每樣東西」。

(中時電子報)