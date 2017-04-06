香港電車翻覆 11人受傷

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香港當局說，一輛俗稱「叮叮車」的雙層電車昨天午夜左右翻覆，造成11人受傷。這是香港公共運輸網罕見的意外。

法新社報導，政府和警方官員說，這輛電車是在市中心翻覆，有6名男性乘客和5名女性乘客受輕傷。某些傷者已被送到醫院治療。

目前仍不清楚車禍的原因，「南華早報」報導，這輛西向電車的駕駛可能無法控制電車。

因行走時會不時發出叮叮聲而得名的這種電車已經在香港本島服務超過1個世紀，每天載客量達到20萬人次。（譯者：中央社簡長盛）1060406

(中央社)