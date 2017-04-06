MLB》攻陷牛棚 雙城痛宰皇家
(08:15更新文圖)皇家今到雙城主場踢館，派出去年11勝的甘迺迪(Ian Kennedy)先發，6局打完，皇家以1比3落後；沒想到牛棚放火，7局下2出局，皇家中繼投手史崔姆(Matt Strahm)，被雙城游擊手E.艾斯寇巴敲出3分彈，雙城單局攻下6分，終場就以9比1獲勝。
甘迺迪主投5局，被敲3支安打，但送出多達5次保送，丟3分，吞下首敗(0勝)。中繼投手卡恩斯(Nathan Karns)，0.2局丟4分；慘挨3分彈的史崔姆只解決1人次，其中失2分記在他的帳上。
波多黎各經典賽國手、雙城左投桑提亞戈(Hector Santiago)今先發5局，被敲4安，只失1分，摘下首勝(0敗)。雙城後續5名投手，沒讓皇家敲出安打。雙城的E.艾斯寇巴2安4打點，沙諾(Miguel Sano)1安3打點。
(中時電子報)
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