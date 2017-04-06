4月6日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●一例一休衝擊 442所幼兒園學費喊漲

一例一休上路，加上物價上揚，造成6都私立幼兒園高達442所向教育局提出今年9月、新學年度起將調漲收費，其中，台中市有175所計畫調漲；北市有80所，家長每月最少得多支出4800元，北市教育局表示，本月中將召開審議委員會，才能定案是否漲價與調幅。

●手機通訊錄 社群帳戶密碼 金融資訊！入境美國 統統交出來

《華爾街日報》4日報導，美國川普政府為加強反恐，研擬制定更嚴格的入境審查措施，未來外國旅客入境美國，可能被強制交出手機、社群媒體帳戶與密碼，或回答意識型態問題。這項措施可能適用台灣等38個享有免簽證待遇國家和地區的旅客。

●要千億給千萬「把宜蘭人當乞丐」吳澤成怒轟交部 草率失職

立法院交通委員會5日到宜蘭縣視察交通建設，因政院前瞻計畫宜蘭僅獲1200萬元，交通部長賀陳旦在地方座談會中遭炮轟，有如把宜蘭人當乞丐。不只地方抗議中央漠視宜蘭人權益，代理縣長吳澤成更動怒，指交通部之前做出北宜直鐵環評不開發建議，內容草率不翔實，是規畫單位的責任。

《蘋果日報》焦點要聞

●射癱特勤 竟全逃罪

國安局特勤中心前年三月，以新研發的膽識訓練「對向移動交錯實彈射擊訓練」，讓學員未穿防彈衣等防護，近距離面對面交錯移動實彈射擊，導致中校教官郭耿宏遭學員吳宥鈞射中頸椎，急救後頸部以下癱瘓臥床，郭控告時任特勤中心副指揮官許昌和吳宥鈞等人，涉嫌過失致重傷害罪，但許昌辯稱不知已用實彈訓練，台北地檢署認定，許昌未要求郭進行該訓練，而吳員僅接受一個月的新訓，難以苛責，昨將全案不起訴。

●川習會 美重申一中政策 我做最壞打算

全球矚目的「川習會」美東時間今登場，白宮前天舉行背景說明會，被問及與台灣議題時，白宮官員說，川普已重申「一中政策」是美國長期政策，「我不預期在這議題會有令人意外的偏離。」總統府發言人黃重諺昨說，我政府與美方保持良好聯繫，美方持續向我說明其政策與安排，國會與智庫等各界友人也不斷為台灣發聲，強調《台灣關係法》及「六項保證」的重要性。美《華盛頓郵報》則指，台灣政府目前「抱最好的希望，做最壞的打算，準備面對各種狀況。」

●惡劣 八里污水廠 屎尿竟排入海

承包運作新北市八里污水處理廠的惠民實業，遭踢爆將未處理完的污水直接排入海中。台北市府昨證實惠民2月6日、3月9日為了清淤，竟將仍含屎尿等浮渣的污水排至海洋放流抽水站前池，導致部分污水流入海中，將開罰25萬元。新北市府也將查證惠民有無違法排放、造假排污數據，最高可罰2千萬元。環團痛批官員監督不周、包庇不肖業者。

《聯合報》焦點要聞

●翁啟惠涉浩鼎案之後…中研院退出唐獎評選

有「東方諾貝爾獎」之稱的唐獎，由中研院與潤泰集團總裁尹衍樑捐助的唐獎教育基金會攜手合辦，二○一三年創辦以來已頒發兩屆八位得主，在國際打出知名度。中研院昨證實，第三屆唐獎將「暫停雙方合作關係」，在學術界投下震撼彈。

●大學生求職首選…起薪26K的坐辦公桌行政工作

勞動部昨公布公立就服機構統計報告，擁有大學學歷的求職者，首選工作為事務支援人員，如行政人員、文書處理等工作。勞動部說，國內大學畢業新鮮人平均起薪二萬七六五五元，而事務支援人員起薪更低、僅約二萬六千元，不少大學生選擇薪水較低坐辦公桌的行政工作，可能是造成青年低薪的原因之一，且一窩蜂搶進，也造成就業市場失衡。

●國民黨主席選舉開打 對立升高

國民黨主席選舉昨天開始領表，原訂今天領表後才請假的黨主席洪秀柱，昨天中午突然在黨內中興會報上宣布請假參選，由副主席林政則代理黨務並主持下午中常會，此舉再度挑明不與反洪中常委妥協，黨內紛擾未止。

《自由時報》焦點要聞

●穿了30年 警察制服要改了

七萬警察大軍準備換帥氣的戰警新制服囉！目前制服警察穿的藏青色制服，已有三十年未更換，且已不合時效，警政署因應立法院通過「警察服制條例修正案」，已成立專案委員會研議新制服，並著手透過臉書、網路廣徵意見，警政署長陳國恩昨表示，希望屬於台灣警察新制服的設計樣式，今年度就可出爐，明年就爭取預算發包製作更新。

●連署過關 金門博弈公投 最快9月投票

金門縣博弈公投連署超過門檻，金門縣選委會表示最快九月底、最慢十一月中均有可能舉行公投，不過，博弈公投的法源來自「離島建設條例」，但該條例已被行政院退回交通部重新審查，也有立委提議要刪除該條例，博弈公投辦不辦得成？法源還待確立。

●300元走路工認定勞務所得 當選無效改判有效確定

前年十二月遞補就任高雄巿議員的蘇炎城，遭同選區參選人徐榮延提起當選無效，高雄地院認定蘇的薛姓樁腳涉在蘇競選總部成立時發放三百元走路工為賄款，判決當選無效，蘇不服上訴，高雄高分院認為三百元是勞務對價，不足以影響投票意願，改判當選有效並確定。

(中時電子報)