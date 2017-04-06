一例一休衝擊 中市175所私幼申請調漲學費
台中市共有500所私立幼兒園，因受到一例一休的衝擊，全市共有175所私幼提出申請要調漲學費！教育局幼教科長陳雅新說，目前都只是申請階段，該局將於4/14召開審議會進行審查，原則上是2-4歲學費凍漲，5歲才接受申請調漲，但仍須等召開審議委會審查後再作決定。
陳雅新指出，全市各私幼依提供給幼兒活動範圍的大小及設備新穎等設施來收費，每學期在3萬至10萬元間不等，其中以偏遠及海線地區的收費較為便宜；如清水、梧棲、大甲、大安、和平等區，但偏遠地區仍不乏有設備新穎、收費高昂的私立幼兒園。
陳雅新表示，目前175所私立幼兒園提出申請的調漲幅度不一，教育局明確要求業者，學雜費調漲，必須把總收入的五成用於老師調薪福利等人事成本上，才准予調漲；審查委員會由家長代表、專家學者、會計師、消保官及公、私立幼兒園幼教代表共11位組成。
針對部分私幼提出開放幼教師或教保員可兼任園長職，同時私幼園長可代班請假教師或教保員上班？陳雅新強調，因私立幼兒園園長屬於「專任」，依法不得由教師或教保員兼任，更不能代班請假教師或教保員上班。
(中時)
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