連甜點都摻啤酒 德國人真是的
德國人不只10月的慕尼黑啤酒節喝啤酒，從西元十世紀開始每逢冬季結束，彼時的古德國日耳曼地區人民就會豎立五月花柱（Maypole），圍著花柱飲酒、唱歌、跳舞、狂歡，這是比慕尼黑啤酒節歷史更悠久的「春漾啤酒節」。
今年，德國艾丁格啤酒與溫德德式烘焙餐館攜手合作推出「GanBei!小麥黑啤酒季」，並於5月6日於天母旗艦店推出「艾丁格春漾啤酒節」 LIVE BAND x 電音狂歡春夏，端出五款艾丁格小麥黑啤酒料理，包含醉漢烤雞、酒國英雄、牛老大酒池燉飯、乾杯！黑啤酒巧克力蛋糕，以及馬鈴薯黑啤酒麵包。菜單出爐，連甜點巧克力蛋糕都要摻啤酒，讓人見識到德國人愛啤酒的瘋狂程度。
在台經營溫德近20年的麥可·溫德表示，艾丁格小麥黑啤酒主要依循1516年傳統德國巴伐利亞純淨釀酒法（Reinheitsgebot，又稱 German Beer Purity Law）釀製，使用嚴選 50%以上小麥、加入烘焙焦香地麥芽釀造，上層發酵並採用與香檳相同的瓶中二次發酵工法，產生如香檳氣泡般的細緻泡沫，因此比一般黑麥啤酒有更多果香味且不苦澀，經過醃、炒、燉煮入菜後，能讓料理多一層深韻黑麥香與甜味。
配合活動，即日起至6月底，溫德餐館的艾丁格小麥黑啤酒買2送1，另外只要點一杯 500 c.c.艾丁格小麥黑啤酒，再搭配任一道小麥黑啤酒料理，即可現抵99元。
另外艾丁格春漾啤酒節活動將於5月6日晚間18:00-22:00舉辦，區分單人套餐與雙人套餐，可透過溫德天母旗艦店或官網購票參與。
提醒：飲酒過量，有害健康！
(中時)
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