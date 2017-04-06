台北花園自助餐　馬來西亞人說讚

美味沙嗲牛肉毫不乾澀，讓人回味不已。（杜宜諳攝）

台北花園酒店重金挖角馬來西亞御廚Shahrom B. Saari來台，即日起推出馬來西亞美食節。（杜宜諳攝）

台北花園酒店馬來西亞美食節，多樣菜色好滋味，連馬觀局官員都誇讚。（杜宜諳攝）

由中國傳到馬來西亞的春捲，現製餅皮加上紅蘿蔔、甜菜頭與蝦米、大蒜翻炒，以及特製辣椒泥、甜辣椒醬、萵苣、豆芽、蛋絲等眾多內餡，豐富層次讓人回味。（杜宜諳攝）

馬來西亞美食節，五彩繽紛，加菜不加價。（台北花園大酒店提供）

近年台灣與馬來西亞交流日益頻繁，除了彼此觀光客互有成長，也愈來愈多馬來西亞餐廳在台開幕，馬來料理獨特的叻沙、沙嗲、娘惹、仁當、香蘭葉、羅望子等滋味，都已逐漸被國人熟悉與接受。台北花園酒店重金挖角曾於馬來西亞森美蘭及柔佛皇室家族客座的御廚Shahrom B. Saari（夏隆․沙里）來台，並從即日起到5月11日止推出為期一個月的馬來西亞美食節，昨日牛刀小試，結果菜色大獲前來品嚐的馬來西亞觀光局眾多官員一致好評。

Shahrom擁有23年廚齡，多樣美食滋味讓人驚艷。例如沙嗲牛肉毫不乾澀，咬起來香嫩帶炭火焦香，香茅烤雞佐椰香醬充滿原野口感，印度烤餅更是一流，香Q帶勁愈嚼愈有味，合計40多道大馬美食，各自展現馬來料理融合馬來、中華、印度三地文化的酸香、辛辣、味濃等特色，精采豐富。

其他精采菜色像是檳城州的秋葵咖哩魚頭、馬六甲州的椰香花枝鑲糯米、吉蘭丹州的香茅烤雞佐椰香醬、玻璃市州的辣炒鳳梨蟹，還有主廚家鄉霹靂洲的仁當牛肉，還有首都吉隆坡的沙嗲佐花生醬，以及馬來西亞春捲、拋餅佐雞肉蔬菜咖哩，還有不可或缺的咖哩叻沙麵等等，合計多達10州的特色風味料理，一次吃盡馬來西亞滋味。

台北花園大酒店 1F「六國餐廳 」自助餐平日每位699元+10%、假日899元+10%，多樣的沙拉、水果、熱菜、冷盤、海鮮、冰淇淋原本就吸引人，馬來西亞美食節期間加菜不加價。

(中時)