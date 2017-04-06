網友開價200萬約砲 六月在意的竟是這件事.....

面對網友開價約砲，六月霸氣回應被讚爆 。(圖/六月臉書)

「六月」蔡君茹與老公李易結婚5年多，兩人育有一子小Star與女兒Shinny，一家四口幸福美滿讓外界相當羨慕，不過六月昨天卻在臉書PO出截圖，內容竟是一名網友開價跟她約砲，而她霸氣回應也讓網友讚爆。

六月常在臉書與網友分享生活點滴 。(圖/本報系資料照)

這名網友在六月臉書塗鴉牆留言，「你好可以找你上床嗎一次200萬希望你答應哦謝謝」，此舉動讓六月氣憤回覆「我燒2個充氣娃娃給你！！免費贈送～～溫馨提醒：有病記得去看醫生，不要放棄治療」，眼見六月霸氣回應，也讓網友紛紛說道「根本是本日最佳神回覆」、「這是浪費醫療資源的行為」，至於面對網友開價200萬約砲，六月更自嘲「我只能說原來我比佳豫高50萬」。

(中時電子報)