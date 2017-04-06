不願當籌碼 台灣如何脫離窘境
習川會即將登場，傳聞台灣被當作談判籌碼的說法盛傳，究竟美方能否信守對台灣的承諾？中評社分析，不如台灣主動改善兩岸關係，才不至於讓「兩岸關係和台美關係一樣重要」流於空話。
根據中評社報導，台灣問題是中美之間最敏感和關鍵的問題，如果雙方沒有默契，習川會不可能實現。在台灣問題方面，川普已放棄挑戰一中原則，而台灣陷入可能被交易的被動處境，這是因為與長期執行自我矮化、力量不足、過度依賴美日的政策有關。
報導指出，在520蔡政府上台後，民進黨所推行的「重美日、輕大陸」政策，視美日為對抗大陸的外部力量與政治靠山，加上不認同「九二共識」等同走上對抗老路。
對此，中評社認為，中美兩強交手，台灣難獨善其身，與其長期被動被當成談判籌碼，被政治經濟勒索，不如改弦更張，主動改善兩岸關係。這樣的話，陸委會副主委邱垂正受訪時所稱「兩岸關係和台美關係一樣重要」就不至於流於空話。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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