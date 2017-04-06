母面臨判死刑 曲婉婷勾男友放閃
以一首《我的歌聲裡》走紅的歌手曲婉婷，因和加拿大溫哥華市長Gregor Robertson交往，更登上媒體版面，日前兩人一同出席活動甜蜜放閃，不過曲婉婷的母親張明傑，卻因貪汙等問題已經被羈押兩年，被指恐將面臨死刑。
曲婉婷的母親張明傑，曾經擔任哈爾濱發改委副主任，不過她卻因貪汙、收賄以及濫用職權被捕，涉案金額高達3.5億人民幣！當時開庭時，檢方就以「犯罪金額特別巨大及拒不認罪」為由，建議判張明傑死刑。
不過另一方面，長期定居加拿大的曲婉婷，卻絲毫不受影響，日前還出席了有「加拿大葛萊美」之稱的《JUNO頒獎典禮》，她和溫哥華市長男友Gregor Robertson一同現身，十足女主人模樣，也說希望自己未來能入圍，母女狀況兩樣情。
(中時電子報)
關鍵字：曲婉婷、
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