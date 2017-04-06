川習會前 美三提台灣關係法

我要評比

美國白宮與國務院官員於川習會前，3度於公開場合提到「台灣關係法」，並預期「一中」不會是會談議題。美方少見的動作與姿態，顯示對美中台三邊議題已有相當定見。

白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）5日在華府對外籍媒體的川習會簡報會中說，總統川普（Donald Trump）2月確實再度確認美國長期的一中政策，「我們的一中政策」，這符合美中3項公報，也符合「台灣關係法」之下，美國對台灣的義務。

國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）同日在對美國記者的電話會議中說，美方已再度確認美國長期的一中政策，這是基於中美3項聯合公報與「台灣關係法」，美方也清楚表明，會持續信守所有「台灣關係法」內容中的承諾。

此外，白宮資深官員也於4日電話會議中說，川普已重申「我們（美國）的一中政策」，這是基於美中3項公報及「台灣關係法」，這就是美國長期以來的政策，也是川普已重申的政策。

川普與中國國家主席習近平會晤前，白宮與國務院恢復慣例，攜手高規格舉行背景說明會，並分別向美國及駐美外籍記者簡報，對缺乏外交實務經驗的川普團隊來說，實屬罕見。

美方官員連續兩日3度提及「台灣關係法」，並口徑一致強調一中議題不會有意外，也不會有交易，顯示川普政府瞭解美中台三邊關係的重要性，即便川普性格隨和，也不容有失誤。1060406

(中央社)