最美好交換禮物！台灣30位插畫家作品留「波隆那」

台灣繪本美術館136幅插畫作品將留在波隆那公共圖書館展示。（台北國際書展基金會提供）

讓台灣之美讓更多人知道！2017義大利波隆那書展4月3日開跑，由台北書展基金會主辦的｢台灣繪本美術館｣，以散發安靜自在美術館氛圍的獨特設計，吸引來自全球川流不息的參觀人潮。透過基金會董事郝明義與波隆那書展主席Elena Pasoli引薦，台灣的三十位插畫家136幅作品，將捐贈留在波隆那Salaborsa公共圖書館展示，持續呈現來自台灣的台灣圖像創作原創力的豐沛，成為台灣與波隆那美好的交換禮物！

基金會趙政岷董事長、波隆那書展主席 Elena Pasoli及基金會董事郝明義。（台北國際書展基金會提供）

「台灣繪本美術館」展館面積128平方公尺，位置為Hall25 A153。第一次在波隆那第25館，策展人鄒駿昇以簡單潔淨風格，宛如精緻的美術館般，襯托精彩作品，深深震撼參與波隆那書展的參觀人士，尤其每一畫作都做出皂燙金效果，如同原作般散發著不可抗拒的魅力，使得參展出版品與畫作發出燦爛光芒。

開幕酒會當天，由書展基金會董事長趙政岷致詞歡迎現場貴賓，包括法蘭克福書展主席Juergen Boos、墨西哥書展代表 David Unger都蒞臨，讚賞展館設計具有重大突破。其中，最大的鼓勵，來自波隆那書展主席Elena Pasoli。Elena表示完全沒想到會做出這樣一個館，她說：「這真是一個太美妙的展位。」書展基金會董事郝明義並向波隆那書展主席Elena Pasoli表達願意將台灣插畫家作品捐出給當地機構。透過Elena邀請到波隆那當地著名的Salaborsa公共圖書館兒童與青少年區主任Nicoletta Gramantieri，Nicoletta一看到台灣插畫家作品就十分喜歡，表示願意接受捐贈，將在圖書館裡展出。

台灣繪本美術館出版社專區的呈現。（台北國際書展基金會提供）

來自台灣三十位插畫家136幅作品能從此留在波隆那Salaborsa公共圖書館，對於促進｢台灣繪本美術館｣將是歷史的一刻。台灣是送給了波隆那這些畫作當禮物，波隆那也送給台灣一個鼓勵的禮物除了推廣國內創作者，也為文化交流灌入新的能量，創造更多國際行銷可能性。

(中時電子報)