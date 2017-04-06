買F35、薩德系統？橘議員：兩岸軍力懸殊大 沒必要浪費錢

美國「薩德」戰區高空飛彈防禦系統。（取自美國陸軍官網）

日本《讀賣新聞》3日報導，美國考慮在今年夏季出售台灣武器，包括薩德系統及F-35戰鬥機，總金額可能創下最高的紀錄。國防部回應若屬實，歡迎F-35戰機，但薩德系統不需求。親民黨台中市原住民議員洪金福則認為沒有必要浪費那些錢，現在不太可能打戰，因為兩岸軍力已經懸殊過大。

有消息人士說，白宮將在「習川會」後，全面審議向台灣出售武器，並且華盛頓和台北之間的工作層面可能已經拉開序幕。另外，美國國務院前高級官員透露，審議過程中，正在考慮先進的F-35隱形戰機和最先進的導彈防禦系統。

國防部戰略規畫司司長吳寶琨表示，垂直起降及隱形先進戰機對台灣來說都有需要，若美方有提出清單將樂觀其成。至於薩德系統短期沒有需求，台灣既有的樂山雷達系統性能不輸薩德。

根據《中評社》報導，洪金福則認為海峽兩岸現在已經不太可能打戰，主因是兩岸軍力懸殊大，台灣沒必要浪費那些錢購買昂貴的F-35戰機、薩德系統。

兩岸不應朝軍事對抗，這樣對台不利。講白了，美國就是想賺台灣的錢。更何況台灣如果要打，也不可能打得過大陸，就將軍購預算省下。洪金福也對蔡英文喊話施政要考慮台灣2300萬人民的福祉。

(中時電子報)